У сотрудника офиса вице-президента США Майка Пенса подтвержден диагноз коронавируса

Но ни с Пенсом, ни с президентом Трампом этот человек тесно не контактировал, сообщила пресс-служба Белого Дома. На сегодняшний день число заразившихся в США превысило 18 тысяч человек, и все больше штатов вводят карантин.

Вслед за губернатором Калифорнии, который с пятницы запретил 40-ка миллионам жителей штата покидать свои дома, кроме случаев первой необходимости, аналогичные ограничения ввели штаты Нью-Йорк и Коннектикут — в них власти велели закрыться всем бизнесам, кроме занятых в сферах жизнеобеспечения, то есть открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, клиники. Штат Иллинойс в пятницу вечером объявил о самой жесткой форме принудительной изоляции — не покидать дома без первой необходимости.

Вице-президент Майк Пенс объявил о закрытии границы с Мексикой для всех передвижений не первой необходимости. Такие же ограничения вступили в полночь на границе с Канадой. Сенат США все это время продолжает попытки принять закон об экономических стимулах для минимизации последствий от коронавируса и борьбы с ним, который обойдется бюджету США не менее чем в 1 триллион долларов. Американское правительство намерено отправить гражданам, пострадавшим экономически от коронавируса, чеки на 1000 долларов.

Пока конгресс США борется с экономическими последствиями от пандемии, Госсекретарь США Майк Помпео попытался призвать к ответу Россию, Китай и Иран за распространение дезинформации и фейков про коронавирус с целью посеять страх и панику среди людей. Эти действия, заявил Помпео, призваны умалить все, что делает США в рамках задач, поставленных президентом Трампом.

По последним данным, число умерших от коронавируса в США превысило 200 человек.