В Израиле зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса

Умершим стал 88-летний мужчина. Он был госпитализирован около недели назад в очень тяжелом состоянии, которое осложнялось множеством сопутствующих хронических заболеваний, сообщило министерство здравоохранения страны.

Всего в стране коронавирус диагностирован у 705 человек, состояние 10 оценивается как тяжелое, 15 человек выздоровели.

В Израиле гражданам запретили покидать дома без необходимости, за это теперь может грозить штраф или тюремный срок. Глубоко верующие люди, однако, не собираются подчиняться властям. Об этом «Эху» рассказала израильский журналист Ксения Светлова.

Пока, однако, неизвестно ни об одном случае наказания за массовое посещение синагоги, добавила Ксения Светлова.