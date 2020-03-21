Петербургские отельеры обратились к правительству страны и руководству города с просьбой поддержать их бизнес на фоне ситуации с коронавирусом. Ранее с аналогичными предложениями выступили рестораторы.

Письмо в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и премьер-министра Михаила Мишустина подписали почти 40 отельеров. В обращении говорится, что отмена международного экономического форума и Евро-2020, а также закрытие границ могут иметь для предпринимателей катастрофические последствия – гостиницы будут закрываться, сотни людей останутся без работы. В связи с этим отельеры призывают власти до конца года ввести мораторий на уплату налогов, освободить от платежей в социальные фонды и субсидировать оплату коммунальных услуг. Кроме того, представители отрасли просят дать им возможность временно не выплачивать кредиты и выделить им деньги на выплату зарплат сотрудникам. Ранее аналогичное письмо подписали десятки рестораторов. В Смольном предложения пока не комментировали.

По прогнозам отельеров, в апреле загрузка гостиниц сократится примерно в восемь раз.