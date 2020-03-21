В Южно-Сахалинске сегодня пройдет митинг против повышения цен на топливо

Акцию решили провести после очередного скачка стоимости бензина.

Согласованный с властями митинг против повышения цен на топливо пройдет почти в центре Южно-Сахалинска, на проспекте Победы, между памятным символом танка Т-34 и пушками. В акции заявлено участие до 500 человек. Как сообщает портал «Сахалин.инфо», городская администрация также разрешила применение звукоусиливающей аппаратуры, а также проход на митинг с плакатами и флагами.

Заявка на проведение акции была подана после того, как в начале марта бензин на Сахалине подорожал на 30 копеек. Речь идет обо всех видах топлива. На тот момент с последнего повышения цен прошел всего месяц – 2 февраля стоимость бензина уже выросла на ту же сумму. Стоимость заправки выросла прежде всего у крупнейшего поставщика топлива на Сахалине – дочерней компании «Роснефти» «РН-Востокнефтепродукт».

Мартовское повышение цен на бензин стало уже третьим на Сахалине с начала года.