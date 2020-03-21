Лишь треть россиян рады возможности работать на дому

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса путешествий Туту.ру. Компания провела опрос среди 1300 человек. Более половины из них сказали, что по-прежнему ходят на работу. Из остальных 29 процентам нравится удаленный режим, 7 процентов опрошенных жалуются на упавшую производительность труда, а 10 процентов отмечают дискомфорт при работе дома.

Из-за ситуации с коронавирусом работодатели все чаще рекомендуют сотрудникам перейти на удаленку. Это уже привело к тому, что в ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков. На складах крупнейших дистрибьюторов электроники они почти закончились.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом. 12 человек уже вылечились.