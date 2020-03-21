Аэрофлот вывез из Ташкента в Москву еще 340 россиян

Рейс совершен после того, как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в целях борьбы с распространением коронавируса. Ранее авиакомпания эвакуировала тремя чартерными рейсами почти 800 человек, сообщил представитель посольства. По его данным, в ближайшие дни планируется организация еще нескольких рейсов, так как обращения соотечественников об эвакуации продолжают поступать.

Застрявшие в московском аэропорте Внуково граждане Казахстана тоже вернулись на родину. Авиакомпания SCAT забрала 35 пассажиров, в том числе казахстанских туристов, находившихся в Москве транзитом, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. В свою очередь, авиакомпанией «Эйр Астана» доставила из Тбилиси в Алматы 143 человека.