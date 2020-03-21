Великобритания изменит масштаб памятных мероприятий по случаю 75-летия завершения Второй мировой войны

В частности, отменяется запланированное на май лондонское шествие ветеранов. Об этом сообщило правительство Соединенного Королевства. Подчеркивается, что данное решение принято для того, чтобы свести к минимуму риск для здоровья ветеранов и других участников празднования.

С сегодняшнего дня в стране закрываются публичные заведения. Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон.

Нам нужно продвинуться еще дальше в борьбе с инфекцией. После соглашения между всеми четырьмя странами Соединенного Королевства, всеми администрациями, мы все вместе призываем кафе, пабы, бары и рестораны закрыться вечером, как только они смогут, и не открываться утром.

У заведений общественного питания, однако, остается возможность торговать едой на вынос.

По последним данным, в Великобритиании подтверждено почти 4 тысячи случая заражения коронавирусом нового типа, 177 из них закончились летальным исходом. В правительстве признают, что реальное число заболевших может оказаться значительно выше.