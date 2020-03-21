Акция в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова пройдет сегодня в столице

Молодого человека обвиняют в нападении на офис «Единой России».

Одиночные пикеты с требованием освободить Мифтахова состоятся в его день рождения, который он второй раз подряд встретит в СИЗО. На сайте freeazat организаторы призывают к акциям солидарности во всех городах и за границей. В Москве сочувствующие будут по очереди стоять с плакатом возле зданий МГУ.

Прокуратура в конце февраля утвердила обвинительное заключение по делу Азата Мифтахова и направила материалы в суд. Аспиранта и еще двух молодых людей обвиняют в хулиганстве, совершённом по мотивам политической ненависти в отношении «Единой России», из-за брошенной дымовой шашки в окно подмосковного отделения партии. Мифтахов себя виновным не признает.

Суд над Мифтаховым начнется на следующей неделе.