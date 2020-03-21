Московские школы и колледжи сегодня закроются из-за коронавируса

Для учеников должно быть организовано дистанционное обучение.

Все общеобразовательные и спортивные школы, секции и колледжи столицы будут закрыты как минимум до 12 апреля. Соответствующие указы на этой неделе подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поручил организовать дистанционное обучение на время перерыва в занятиях. Кроме того, градоначальник обратился с просьбой к родителям, чьи дети не посещают школу, не отпускать их в торговые центры, парки и другие общественные места.

Между тем, школы все же смогут посещать воспитанники дошкольных групп ученики младших классов. Кроме того, продолжат работу и детские сады, хотя там ранее ввели свободное посещение. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, власти решили пойти навстречу людям, у которых нет возможности сидеть с ребенком дома или оставить его на попечение родственников.

На этой неделе также стало известно о закрытии школ по всей России. Каникулы начнутся с понедельника и продлятся до 12 апреля.

Ранее многие ВУЗы уже отменили все очные занятия. Однако далеко не все, в том числе и МГУ, смогли наладить дистанционную форму обучения.

