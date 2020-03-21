КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря

Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи. Вместе с тем, по информации Рейтер, японская береговая охрана сообщила, что снаряды упали вне эксклюзивной экономической зоны Японии. Это третьи подобные артиллерийские учения Северной Кореи с начала года. Предыдущий подобный запуск произошел 9 марта. В декабре северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени продемонстрирует новое

стратегическое вооружение.