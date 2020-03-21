Кабинет министров порекомендовал банкам реструктурировать кредиты россиян, заразившихся коронавирусом

Это одна из многих мер по поддержке населения на период эпидемии, о них рассказал премьер Михаил Мишустин.
Особые усилия правительство направит на обеспечение реального сектора экономики финансовыми ресурсами, добавил Мишустин.
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Это одна из многих мер по поддержке населения на период эпидемии, о них рассказал премьер Михаил Мишустин.
Особые усилия правительство направит на обеспечение реального сектора экономики финансовыми ресурсами, добавил Мишустин.
Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…
Б.Акунин: Считаете ли вы, что в российской государственной модели есть некая застарелая болезнь, которая не вылечена и которая проявляется снова и снова? Есть ли этот самый герпес, который выскакивает периодически?
Е.Шульман: Есть некоторые обстоятельства, которые действительно… Опять же, что значит «болезнь»? Кому болезнь, кому здоровье, кому война – кому мать родна…
Экологическая авантюра «РТ-инвест» Чемезова-Шипелова разоблачена официально! Теперь у нас есть официальное заключение, которое языком ученых и экспертов утверждает: МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ ЗАВОДЫ, которые в режиме ошпаренной кошки строит «РТ-инвест» по всей России (их запланировано аж 238 штук!), представляют СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ для людей и природы…