Евросоюз временно отменяет программу расселения мигрантов беженцев

Это связано с пандемией коронавируса.

Евросоюз в свое время принял две программы расселения беженцев из лагерей в Италии и Греции по странам содружества. Одна из них касается немедленного распределения подростков без сопровождения взрослых.

Италия сейчас рискует стать крупнейшим очагом заражения коронавирусом в мире. Жесткие санитарные меры внутри страны и у ее соседей не позволяют с прежним успехом заниматься расселением мигрантов. Еврокомиссия приостанавливает программу, но обещает возобновить ее в ближайшее время после консультация с членами ЕС.

Представитель европейского правительства заметил, что ситуация с беженцами на границе с Турцией стабилизировалась. Месяц назад Анкара, рассчитывая на поддержку своей операции в Сирии, открыла границы с Европой и спровоцировала миграционный кризис.

Европейские власти ранее предлагали выплатить по две тысяч евро мигрантам, которые согласятся уехать домой.