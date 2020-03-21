Экспресс-анализы на коронавирус теперь можно будет проводить и в Москве

Москва открывает 9 собственных лабораторий, которые в тестовом режиме будут исследовать анализы на коронавирус. Всего начинают работать 36 комплектов современного оборудования, принцип действия которых основан на технологии ПЦР, то есть методах молекулярной биологии. Это высокотехнологичный метод, который позволяет дать ответ в течении пяти – семи часов. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в день в столице будут обрабатывать до 10 000 образцов. До этого исследованиями занимались только федеральные центры, возможности которых были ограничены, поэтому результатов приходилось ждать достаточно долго, поэтому, по словам Собянина, было принято решение развернуть собственные мощности в кратчайшие сроки.

21 марта к работе приступят еще три лаборатории. Кроме того, до конца марта еще одна будет развернута в медицинском центре в Коммунарке.