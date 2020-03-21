В Казани суд удовлетворил иск полицейского, обвиненного в пытках

Он требовал защитить свою честь и достоинство.

Иск рассматривал Ново-Савиновский районный суд Казани. Поводом для обращения стали видео о пытках в отделе полицейского Дмитрия Марфина. Ответчиками по иску выступили члены «Ассоциации защиты незаконно осужденных» Надежда Шакирова и Марина Буташнова, главный редактор новостного портала «ТатПолит» Руслан Айсин и журналист «Сиражи сузе» Искандер Сиразиев. Полицейский указал в иске, что видеоролики, где его называют причастным к пыткам, порочат честь, достоинство и репутацию, пишет сайт «Медиазона». Силовик потребовал от ответчиков выплатить ему компенсацию морального вреда, максимально обозначенная сумма составляет 100 тысяч рублей. Дмитрий Марфин также потребовал удалить фрагменты видео с ним и опубликовать опровержение. Защита утверждает, что оперативник не пытал людей и все доводы ответчиков — ложные.

Ранее ЕСПЧ коммуницировал жалобы о пытках в отделе по борьбе с оргпреступностью татарстанского МВД.