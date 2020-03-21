США вновь продлили отсрочку введения санкций против «Группы ГАЗ»

Граждане и компании США могут и дальше сотрудничать с «Группой ГАЗ», а ее возможные активы в Соединенных Штатах не будут заморожены. По крайней мере, до 22 июля этого года – это новый срок истечения отсрочки. Дату сдвигали уже неоднократно. США ввели санкции против компаний миллиардера Олега Дерипаски почти два года назад. В черный список попали «Группа ГАЗ», холдинг En+ и контролируемые им алюминиевый гигант «Русал» и «Евросибэнерго». Санкции против последних двух сняли после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 45% акций и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам миллиардер, а также «Группа ГАЗ», которую он контролирует через холдинг «Русские машины», остались в списке.

Из отчета Минфина США следует, что он ввел санкции против Олега Дерипаски поскольку счел, что миллиардер отмывал деньги, якобы принадлежащие Путину. Дерипаска это отрицает.