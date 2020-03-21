Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:32, 21 марта 2020

20 тыс. волонтеров согласились участвовать в программе британских исследователей по разработке вакцины от коронавируса

Более 20 тысяч волонтеров согласились участвовать в программе британских исследователей по разработке вакцины от коронавируса. Для этого они заразятся вирусами того же семейства, сообщает The Wall Street Journal. За это добровольцы получат по 4400 долларов. Они будут находиться в изоляции до тех пор, пока не выздоровеют. Издание отмечает, что обычно на участие в таких экспериментах регистрируются несколько человек в день, однако после рекламной кампании по привлечению волонтеров за несколько дней записалось более 20 тысяч.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 марта Поздравить…

5 336 6 5819 17.03
Блоги

Пикеты в Москве под лозунгом «Обнулите сроки политзэкам» Почти все участники акции – около 40 человек были задержаны…

5 97 6 25533 14.03
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2733048

5 69 6 5044 20.03
#слушать 47:14 ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…

5 54 6 5196 20.03
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Выдвигаюсь на выборы в Госдуму Мы не хотим жить при Путине до 2036-го года. Мы не хотим молча смотреть за тем, как Россия теряет время вместо того, чтобы развиваться и идти вперед. Ради этого я выдвигаюсь в Госдуму…

5 177 6 21901 17.03
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…

5 242 6 81686 14.03
Блоги

Алексей Мельников публицист

Непростые годы Главный руководитель Путин поставил подпись под законом о себе, дающим ему право руководить страной до преклонного возраста или до «Лебединого озера»...

5 77 6 14772 14.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Крымская, а Русская весна в Крыму. 6 лет перемен Каждый год Крыма в составе России особый, это интереснейшая история и уверен, со счастливым концом. Крым сейчас полноценный российский регион, правда с некоторыми особенностями…

5 154 6 25511 18.03
Блоги

+ Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции Владимир Путин: Да плевать на них, на эти санкции О санкциях как стимуле для развития экономики…

5 319 6 54109 16.03
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Верхняя палата На эту жалкую роль сознательно обрек Украину появившийся из ниоткуда продюсер государственной измены Ермак, подписавший протокол, впервые накладывавший на Украину односторонние обязательства…

5 169 6 29127 16.03
Интервью
Дебаты. Пункты несогласия

Екатерина Шульман Борис Акунин ведущие: Екатерина Шульман, Борис Акунин

Б.Акунин: Считаете ли вы, что в российской государственной модели есть некая застарелая болезнь, которая не вылечена и которая проявляется снова и снова? Есть ли этот самый герпес, который выскакивает периодически?
Е.Шульман: Есть некоторые обстоятельства, которые действительно… Опять же, что значит «болезнь»? Кому болезнь, кому здоровье, кому война – кому мать родна…

5 91 6 33690 14.03
#слушать 01:32:23 8читать ;смотреть $скачать 21.1 МБ
Интервью A-Team

Зоя Светова гость: Зоя Светова обозреватель «МБХ.медиа», правозащитник

Нет ни орудий преступления, ни доказательств таких вот, независимых. И нет мотива, зачем человеку нужно было убить другого человека. Так вот у меня вопрос: если Полтавец действительно убил Дорофеева, то пусть он приедет в Россию и сдастся…

5 31 6 5846 18.03
#слушать 48:06 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Патриархия: Инструкция в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции Строго придерживаться практики смены и освящения воды для каждого отдельного случая. В связи с этим таинство Крещения совершать только индивидуально с промежуточной дезинфекцией…

5 56 6 10555 17.03
Блоги

Полиция американского Солт-Лейк-Сити из-за коронавируса призвала преступников свернуть криминальную деятельность Правоохранители поблагодарили преступников за понимание…

5 36 6 6894 15.03
Блоги

Геннадий Гудков политик

Экологическая авантюра «РТ-инвест» Чемезова-Шипелова разоблачена официально! Теперь у нас есть официальное заключение, которое языком ученых и экспертов утверждает: МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ ЗАВОДЫ, которые в режиме ошпаренной кошки строит «РТ-инвест» по всей России (их запланировано аж 238 штук!), представляют СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ для людей и природы…

5 36 6 7259 19.03
Блоги

+ «Я же работаю каждый день, я не царствую» «Я же работаю каждый день, я не царствую» Андрей Ванденко: Ещё про то, чего нас ждёт в 2024 году. Вы с нами навсегда?
Владимир Путин: Если Вы захотите. Вы хотите этого?..

5 226 6 47245 19.03
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе Эти сообщения дискредитируют меры, которые предпринимают Соединенные Штаты против пандемии, заявил госсекретарь Майк Помпео

5 1 6 6964
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, распространяемая с нарушением закона…

5 99 6 133325 16.03
Голосование
Пора ли в Москве закрывать метро из-за коронавируса?
5 15 6 10947 16.03
Блоги

Алексей Потехин профессор биологического факультета СПбГУ

«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера» К счастью, дети почти не болеют, хотя переносить вирус бессимптомно могут. Здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию «на ногах», кто-то немного потемпературит, кто-то переболеет, как хорошим гриппом…

5 189 6 588164 18.03
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого Вирус оказался законченным мерзавцем, для которого нет ничего святого Пандемия, которую учинил уханьский вирус — это не только гробы и карантины. Это и забавные истерики фанатиков ЗОЖ…

5 165 6 190891 15.03
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8387707
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4415698

Сегодня в эфире