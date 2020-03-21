20 тыс. волонтеров согласились участвовать в программе британских исследователей по разработке вакцины от коронавируса

Более 20 тысяч волонтеров согласились участвовать в программе британских исследователей по разработке вакцины от коронавируса. Для этого они заразятся вирусами того же семейства, сообщает The Wall Street Journal. За это добровольцы получат по 4400 долларов. Они будут находиться в изоляции до тех пор, пока не выздоровеют. Издание отмечает, что обычно на участие в таких экспериментах регистрируются несколько человек в день, однако после рекламной кампании по привлечению волонтеров за несколько дней записалось более 20 тысяч.
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