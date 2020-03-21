В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса

Они были разработаны в очень сжатые сроки, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Следующий этап исследования включает в себя первые эксперименты на животных. Проект может быть завершен в конце 2020 года.
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Они были разработаны в очень сжатые сроки, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Следующий этап исследования включает в себя первые эксперименты на животных. Проект может быть завершен в конце 2020 года.
Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…
Б.Акунин: Считаете ли вы, что в российской государственной модели есть некая застарелая болезнь, которая не вылечена и которая проявляется снова и снова? Есть ли этот самый герпес, который выскакивает периодически?
Е.Шульман: Есть некоторые обстоятельства, которые действительно… Опять же, что значит «болезнь»? Кому болезнь, кому здоровье, кому война – кому мать родна…
Экологическая авантюра «РТ-инвест» Чемезова-Шипелова разоблачена официально! Теперь у нас есть официальное заключение, которое языком ученых и экспертов утверждает: МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ ЗАВОДЫ, которые в режиме ошпаренной кошки строит «РТ-инвест» по всей России (их запланировано аж 238 штук!), представляют СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ для людей и природы…