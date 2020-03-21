В Москве задержан бывший сотрудник налоговой службы и доверенный Путина на последних президентских выборах Асламбек Паскачев. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсант». Подробности дела пока неизвестны. Как пишет издание, после допроса 72-летний Паскачев два дня провел в больнице, поскольку у него тяжелая стадия инсулинозависимого сахарного диабета. Накануне СК потребовал отправить его под домашний арест, но суд наложил лишь запрет определенных действия. Еще одним фигурантом дела является бывший сотрудник Министерства по налогам и сборам Рахман Шайдаев.

