Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по «скифскому золоту»

Перенос предварительных слушаний на июль может быть связан с пандемией коронавируса, сказали «Интерфаксу» в Центральном музее Тавриды. Часть его экспозиции уже несколько лет находится в столице Нидерландов. В начале 2014 года в Амстердаме была организована выставка с участием четырех крымских музеев, тогда еще украинских, и одного музея в Киеве. Коллекцию неофициально назвали «скифское золото». После того, как Россия объявила Крым своей территорией, Москва и Киев стали оспаривать принадлежность коллекции. Российская сторона считает, что тысячи экспонатов должны быть возвращены подконтрольным ей крымским музеям, а Украина рассматривает музейные ценности как украденную собственность государства.

Первая инстанция вынесла решение в пользу Украины, после чего крымские музеи подали апелляцию.