Общественные деятели, актеры, писатели, врачи и другие представители общественности подписали открытое письмо Путину

Общественные деятели, актеры, писатели, врачи и другие представители общественности подписали открытое письмо Владимиру Путину с требованием введения экстренных мер в связи с коронавирусом.

Одним из самых важных направлений работы властей, по мнению авторов, должна стать поддержка малого и среднего бизнеса во всех сферах. В противном случае ситуация станет губительна для очень многих людей. Такое мнение «Эху Москвы» высказал один из подписавших письмо, актер и музыкант Алексей Кортнев.

Авторы петиции, в частности, предлагают ввести трехмесячные налоговые каникулы для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, освободить НКО от налогов, обеспечить беспроцентные займы малым предприятиям.