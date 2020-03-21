Жителю Подмосковья, прилетевшему рейсом вместе с зараженным пассажиром, отказали в экспресс-тесте на коронавирус

Он следовал рекомендациям властей и пытался связаться с оперативным штабом по нераспространению инфекции. Звонки во все профильные инстанции не дели результата, об этом «Эху Москвы» рассказал сам Игорь Тросников.

Игорь Тросников уже неделю тщательно соблюдает все предписания по самоизоляции и собирается следовать им далее.

В России официально зарегистрированы 253 зараженных коронавирусом, из них 141 в Москве. 12 человек выздоровели и выписаны. Власти сообщили, что причиной смерти инфицированной женщины в столице стала не новая инфекция, а оторвавшийся тромб.