Загородная резиденция президента США в штате Флорида частично закрыта из-за угрозы коронавируса

Загородная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида частично закрыта из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщила Си-эн-эн со ссылкой на электронную рассылку обладателям пропуска на территорию комплекса. По информации телекомпании, закрыты для посещения главное здание резиденции Трампа, спа-центр и спортивный зал. Продолжает работу частный пляжный комплекс. В то же время представитель компании президента «Трамп организейшн» напрямую не подтвердил данную информацию, отметив лишь, что «разнообразные объекты временно закрыты в исполнение указов местных и федеральных властей и руководства штата».

В Соединенных Штатах число случаев заражения коронавирусом превысило 19 тысяч, умерли порядка 250 человек