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05:08, 21 марта 2020

Загородная резиденция президента США в штате Флорида частично закрыта из-за угрозы коронавируса

Загородная резиденция президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида частично закрыта из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщила Си-эн-эн со ссылкой на электронную рассылку обладателям пропуска на территорию комплекса. По информации телекомпании, закрыты для посещения главное здание резиденции Трампа, спа-центр и спортивный зал. Продолжает работу частный пляжный комплекс. В то же время представитель компании президента «Трамп организейшн» напрямую не подтвердил данную информацию, отметив лишь, что «разнообразные объекты временно закрыты в исполнение указов местных и федеральных властей и руководства штата».
В Соединенных Штатах число случаев заражения коронавирусом превысило 19 тысяч, умерли порядка 250 человек



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