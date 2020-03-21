Сотрудник аппарата вице-президента США Майка Пенса заразился новым типом коронавируса

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер. Она отметила, что ни Дональд Трамп, ни Пенс не имели тесных контактов с этим человеком. Ранее президент США сдал тест на коронавирус, по результатам анализов заражение у него не выявили.