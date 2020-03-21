В МВФ ожидают «весьма серьезные» последствия от коронавируса, но уверены, что мировая экономика с ними справится

Кризис наступил в тот момент, когда она готова к потрясениям, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда Мартин Мюлейзен. Он объяснял, что продолжительное расширение мировой экономики и высокий уровень занятости должны создать «некоторый буфер» против ослабления экономической активности из-за пандемии. «Суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса», — отметил Мюлейзен. Он также добавил, что центральные банки и правительства стран мира должны координировать предпринимаемые меры.