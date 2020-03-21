Сечин: Цены на нефть скорректируются в течение полугода

Цены на нефть скорректируются в течение полугода. К концу года они могут вернуться к уровню 60 долларов за баррель, считает глава «Роснефти» Игорь Сечин. В интервью одному из российских федеральных каналов, он выразил мнение, что рынок откорректируется достаточно быстро при условии выхода с него сланцевой нефти. Сечин отметил, что резкое снижение стоимости сырья до текущего уровня не является драматичным, однако и «большой радости не приносит».

Стоимость марки Brent снизилась накануне более чем на 5%, примерно до 27 долларов за баррель. WTI упала почти на 11%, почти до 23 долларов.