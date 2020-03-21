Google разместил на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный 125-летию со дня рождения Леонида Утесова

На логотипе советский актер дирижирует оркестром и улыбается. По словам создателя картинки, большинство фотографий Утесова, которые он нашел, показывали широкую яркую улыбку певца и были полны радости и жизни, поэтому художник хотел запечатлеть этот дух, передает пресс-служба Google. Художник также отметил, что вдохновлялся дизайном джазовых плакатов ХХ века.