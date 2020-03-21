Суд Петербурга заочно арестовал бизнесмена Александра Малеева по обвинению в хищении 1,7 мрлд рублей у «Водоканала»

Суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бизнесмена Александра Малеева по обвинению в хищении 1,7 мрлд рублей у «Водоканала». По данным следствия, компания, поставлявшая предприятию электроэнергию, определяла ее стоимость с нарушением условий договора и действующего законодательства. Мера пресечения выбрана заочно, так как бизнесмен скрылся от следствия. Предположительно, в Италии.