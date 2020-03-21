За сутки в мире зафиксированы свыше 24200 случаев заражения коронавирусом нового вида

Скончались более тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчета ВОЗ. Таким образом, по информации организации, общее число заболевших превысило 234 тысячи, из которых почти половина в Европе. Число летальных случаев превысило 9800. Количество инфицированных в материковом Китае составляет на сегодняшний день 81300, более 3200 погибли. В России официально зарегистрировано 253 случая заражения и ни одного погибшего. Власти сообщили, что причиной смерти инфицированной женщины стал оторвавший тромб.
Самое обсуждаемое
В Москве опять «винтят» мирный протест. Задерживают защитников Конституции… Как проповедник таблицы умножения, апостол банальности и представитель Капитана Очевидность говорю вам: презрение путинской малины к закону и правилам приличия отзовется тут, и довольно скоро по историческим меркам, таким низовым правовым нигилизмом, что мы вздрогнем…
Б.Акунин: Считаете ли вы, что в российской государственной модели есть некая застарелая болезнь, которая не вылечена и которая проявляется снова и снова? Есть ли этот самый герпес, который выскакивает периодически?
Е.Шульман: Есть некоторые обстоятельства, которые действительно… Опять же, что значит «болезнь»? Кому болезнь, кому здоровье, кому война – кому мать родна…
Экологическая авантюра «РТ-инвест» Чемезова-Шипелова разоблачена официально! Теперь у нас есть официальное заключение, которое языком ученых и экспертов утверждает: МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ ЗАВОДЫ, которые в режиме ошпаренной кошки строит «РТ-инвест» по всей России (их запланировано аж 238 штук!), представляют СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ для людей и природы…
Популярное за неделю
Группа медиков и общественных деятелей призывает власти принять меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России В опубликованном только что открытом письме говорится, что прежде всего необходимо обеспечить полномасштабное тестирование населения, а также поддержать тех, кто находится на карантине…