За сутки в мире зафиксированы свыше 24200 случаев заражения коронавирусом нового вида

Скончались более тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные ежедневного отчета ВОЗ. Таким образом, по информации организации, общее число заболевших превысило 234 тысячи, из которых почти половина в Европе. Число летальных случаев превысило 9800. Количество инфицированных в материковом Китае составляет на сегодняшний день 81300, более 3200 погибли. В России официально зарегистрировано 253 случая заражения и ни одного погибшего. Власти сообщили, что причиной смерти инфицированной женщины стал оторвавший тромб.