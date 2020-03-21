Отсрочка по страховым взносам в рамках антикризисного плана правительства будет доступна только микропредприятиям

Отсрочка по уплате страховых взносов в рамках антикризисного плана правительства, созданного из-за коронавируса, будет доступна только микропредприятиям. Она будет предоставляться с марта сроком на три месяца. Об этом говорится на сайте кабмина. Кроме этого, в части поддержки малого и среднего предпринимательства будет введен мораторий на проверки, включая налоговые, временная отсрочка или мораторий на уплату арендных платежей, а также снижены требования к обеспечению контрактов при госзакупках у субъектов малого и среднего бизнеса.