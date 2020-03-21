Антироссийские санкции укрепили экономику страны и сделали ее более стрессоустойчивой, пишет New York Times

По мнению автора статьи, эти ограничительные меры, а также ответные шаги России подготовили Кремль к «глобальному вывиху мировой экономики» на фоне пандемии коронавируса и обвалу цен на нефть. В публикации отмечается, что Россия «далека от краха», так как вступает в кризис со значительными финансовыми резервами, ее крупные компании практически свободны от долгов, и страна практически самодостаточна в плане сельского хозяйства. После того, как Россия попала под санкции, правительство и компании «приспособились к изоляции и были фактически вынуждены готовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, которые сегодня бьют по мировой экономике», отмечается в американской газете. При этом она признает, что падение цен нефть нанесло ущерб экономике России, так как рубль за неделю подешевел примерно на 20%.