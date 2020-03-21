Пожар возник в кафе в подмосковном Щелкове

Горение локализовано на площади 800 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. К моменту прибытия пожарных огонь был на кровле и внутри кафе. Эвакуация людей не проводилась. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлекалось 30 человек и девять единиц техники.