ВОЗ посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет для борьбы с коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус пояснил, что курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания в случае заражения. Он посоветовал избегать напитков, содержащих сахар, и употреблять здоровую и полезную пищу, так как она помогает иммунной системе. Помимо этого гендиректор ВОЗ указал на необходимость уделять физической активности не менее 30 минут в день. Тем, кто работает из дома, не следует долго сидеть в одной и той же позе. Каждые 30 минут стоит делать трехминутные перерывы. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 260 тысяч человек. Из них умерли более 11 тысяч, вылечились — свыше 87 тысяч.
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