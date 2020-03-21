Госпитализированная с подозрением на коронавирус главный инфекционист Ставрополья, вернувшись из Испании, не ушла на карантин, а продолжила ходить на работу. Она успела прочитать лекции студентам в Ставропольском медуниверситете и участвовала в нескольких совещаниях в краевом Минздраве, сообщает «Блокнот Ставрополь». Все контакты сейчас проверяются, но пока никто не понимает, как собирать студентов, потому что они разъехались по домам. А многие живут в других городах и даже странах, рассказал источник издания. В свою очередь губернатор региона сообщил, что у 11 студентов подозревают заражение коронавирусом. В вузе введен карантин, отменены все массовые мероприятия, начался сбор анализов у преподавателей и учащихся.