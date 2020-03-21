США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Эти сообщения дискредитируют меры, которые предпринимают Соединенные Штаты против пандемии, заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон напрямую контактировал с властями этих трех стран и требовал прекратить подобные кампании. В конце февраля сообщалось, что Госдеп заподозрил Москву в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники утверждали, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно размещают в соцсетях ложную информацию, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-19 стоит американское правительство, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе. Представитель МИД Мария Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».
Самое обсуждаемое
Экологическая авантюра «РТ-инвест» Чемезова-Шипелова разоблачена официально! Теперь у нас есть официальное заключение, которое языком ученых и экспертов утверждает: МУСОРОСЖИГАЮЩИЕ ЗАВОДЫ, которые в режиме ошпаренной кошки строит «РТ-инвест» по всей России (их запланировано аж 238 штук!), представляют СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ для людей и природы…
Популярное за неделю
Группа медиков и общественных деятелей призывает власти принять меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России В опубликованном только что открытом письме говорится, что прежде всего необходимо обеспечить полномасштабное тестирование населения, а также поддержать тех, кто находится на карантине…