США обвинили Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе

Эти сообщения дискредитируют меры, которые предпринимают Соединенные Штаты против пандемии, заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон напрямую контактировал с властями этих трех стран и требовал прекратить подобные кампании. В конце февраля сообщалось, что Госдеп заподозрил Москву в распространении фейков о коронавирусе. Американские чиновники утверждали, что тысячи связанных с Россией аккаунтов скоординированно размещают в соцсетях ложную информацию, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Кроме того, такие пользователи продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-19 стоит американское правительство, таким образом нанося ущерб репутации страны, считают в Госдепе. Представитель МИД Мария Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом».