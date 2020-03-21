В Северной Каролине угнали фургон с 8 тоннами туалетной бумаги

В Северной Каролине угнали фургон с туалетной бумагой. Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним, они выяснили, что машина находится в угоне. «Уловом» похитителя стали более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец, сообщает Fox News. В полиции сказали, что не станут раскрывать имя водителя, потому что «тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна».

США, как и многие другие страны, на фоне пандемии коронавируса столкнулись с ажиотажным спросом на этот товар. Покупатели сметают его с полок магазинов. Сообщалось также, что в последние дни значительно вырос спрос на биде.