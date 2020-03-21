Глава «Роснефти» Игорь Сечин ожидает в скором времени коррекции нефтяного рынка

По его словам, изменения «в более стабильном, правильном направлении» произойдут в течение полугода. При этом уже к концу года стоимость сырья может возрасти до 60 долларов за баррель. Однако, по мнению Сечина, для этого необходим выход сланцевой нефти с рынка. Текущие цены он не считает драматичными, но и большой радости они не приносят.

Накануне цена марки Brent cоставила порядка 27 долларов за баррель, упав за неделю на 19%, а с начала обвала на 40%.