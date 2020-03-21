Российские авиакомпании за ближайшие три дня намерены эвакуировать россиян из Испании, Португалии и Молдавии

Всего в ходе заседания рабочей группы, координирующей перевозку российских граждан из-за границы в связи с коронавирусом, были определены семь стран, где сложилась самая сложная ситуация. Помимо перечисленных, это Венгрия, Марокко, Черногория и Мальта. Как сообщается на сайте Росавиации, сейчас из-за ограничений на перемещение людей в ряде стран увеличен срок получения разрешений у авиационных властей на выполнение рейсов.