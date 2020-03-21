Лондонское шествие ветеранов по случаю 75-летия завершения Второй мировой войны отменено из-за коронавируса

Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства. Шествие должно было состояться в мае. Отмечается, что масштаб запланированных по всей стране памятных мероприятий будет изменен. В руководстве страны подчеркивают, что данное решение принято для того, чтобы свести к минимуму риск для здоровья ветеранов и других участников празднования. При этом новые планы должны позволить простым британцам отдать дань уважения представителям военного поколения, которым рекомендовано свести к минимуму контакты с окружающими из-за повышенной угрозы развития опасных осложнений в результате заражения. По последним данным, в Соединенном Королевстве подтверждено почти 4 тысячи случая инфицирования коронавирусом нового типа, число летальных исходов составляло 177. Большинство умерших — люди пожилого возраста. В правительстве признают, что реальное число заболевших может оказаться значительно выше.