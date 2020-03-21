Страны-участницы «Евровидения» смогут отправить на конкурс в будущем году артистов, выбранных для этого года или новых

Страны-участницы «Евровидения», отмененного из-за коронавируса, смогут сами решать, отправить на конкурс в будущем году артистов, выбранных для этого года или новых. Об этом сообщается в Twitter организаторов песенного смотра. При этом исполнители должны будут выступить с новыми песнями.

Ежегодный конкурс «Евровидение» должен был состояться в мае в Роттердаме. Однако был отменен из-за «неопределенности, вызванной распространением COVID-19 по всей Европе», а также ограничениями, введенными правительствами участвующих вещательных компаний и властями Нидерландов. Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big с песней Uno.