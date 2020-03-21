В России официально зарегистрированы 253 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки выявлены 54 новых случая. Они зафиксированы в девяти регионах. Наибольшее количество вновь заболевших — в Москве (33 человека). Всего в столице подтвержден 141 случай, большинство заболевших прилетели из европейских стран, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 12 человек по стране выздоровели и выписаны. В четверг в Москве умерла женщина, у которой ранее диагностировали COVID-19. Власти сообщили, что причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.