Около 3 миллионов предпринимателей оказались под угрозой закрытия из-за экономических последствий коронавируса

Свыше 8,5 миллионов человек рискуют потерять работу, если ситуация с распространением заболевания затянется. Об этом предупредила Торгово-промышленная палата. Как показал ее опрос в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не смогут. Многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет, отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова, чьи слова цитирует РБК. Правительство уже планирует признать пандемию форс-мажором при госзакупках. По другим контрактам предприниматели тоже могут снизить потери и избежать неустоек и штрафов, если им удастся доказать, что именно коронавирус или его последствия помешали выполнить обязательства перед заказчиками.
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