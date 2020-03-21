Пожар возник минувшим вечером на теннисном корте в подмосковном Жуковском

Огонь вспыхнул в электрощите. Площадь горения составила около 2 тысяч кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. В момент возгорания внутри помещения никого не было, сообщили ТАСС в МЧС. В ликвидации пожара привлекались более 30 человек и девять единиц техники. Огонь локализован.