В России число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 54 и составило 253.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Как пояснила позже главный санитарный врач России Анна Попова, только 11 случаев заражения произошли контактным путем внутри страны. Каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирус из-за рубежа", — отметила она в эфире радио «Комсомольская правда».