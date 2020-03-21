В России число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 54 и составило 253.

Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Как пояснила позже главный санитарный врач России Анна Попова, только 11 случаев заражения произошли контактным путем внутри страны. Каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирус из-за рубежа", — отметила она в эфире радио «Комсомольская правда».
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