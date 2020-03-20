Bridgewater: Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь 4 трлн долларов

Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь 4 трлн долларов, а в глобальном масштабе потери могут составить 12 трлн долларов. Такая оценка приводится в распространенном в пятницу докладе экспертов американского хедж-фонда Bridgewater. Эксперты хедж-фонда отметили, что основывают свой прогноз на анализе динамики на рынке ценных бумаг, на прогнозах крупных корпораций и на возможном ущербе в результате пандемии для отдельных секторов американской экономики
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