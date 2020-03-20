В общей сложности 24 сотрудника ООН на данный момент получили положительный результат при тесте на коронавирус

Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, среди высшего руководства организации на данный момент заразился только глава Всемирной продовольственной организации Дэвид Бизли. «Его состояние удовлетворительное, он на карантине и работает из дома», — добавил Дюжаррик.