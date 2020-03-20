Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии достигло 19,7 тыс.

Такую оценку привел в пятницу вечером телеканал «Эн-тэ-фау» со ссылкой на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ. Прирост по сравнению с предыдущим днем составил около 4 тыс. новых случаев. Эпицентрами распространения коронавируса в ФРГ остаются Северный Рейн — Вестфалия, Баден — Вюртемберг и Бавария. От последствий заболевания в Германии умерли более 40 человек.

В ближайшее воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель намерены обсудить вопрос введения комендантского часа в стране в связи со стремительным распространением вируса.