Правительство Украины ввело режим ЧС в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса на Украине введен общенациональный карантин. Число инфицированных новым коронавирусом на Украине составляет 29 человек, три человека скончались
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