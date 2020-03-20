Правительство Украины ввело режим ЧС в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса на Украине введен общенациональный карантин. Число инфицированных новым коронавирусом на Украине составляет 29 человек, три человека скончались