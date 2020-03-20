Дождь: Депутат Госсовета республики Чувашия от ЕР по возвращении из Германии поехал на вручение медалей ветеранам

Депутат Госсовета республики Чувашия от «Единой России» и главврач Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев по возвращении из Германии не стал самоизолироваться и поехал на вручение медалей ветеранам, — сообщает телеканал Дождь.

17 марта на сайте центра появилась новость о том, что Николаев 11-13 марта ездил по работе в Германию. В тот же день на сайте Московского района Чебоксар появилась новость о церемонии награждения ветеранов Великой отечественной войны, в которой участвовал депутат. После того, как на это обратили внимание местные жители, из новости о командировке Николаева исчезли даты поездки, затем ее вовсе удалили.