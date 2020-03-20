Только 11 случаев заражения коронавирусом в России произошли контактным путем внутри страны

Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый из них имеет очень близкий контакт с тем, кто привез вирус из-за рубежа", — отметила она. В России официально зарегистрировано 253 случая заражения.