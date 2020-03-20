В ГП заявляют, что Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе

В Генпрокуратуре заявляют, что политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе. Речь идет о его выступлении в программе «Особое мнение» от 16 марта. Со ссылкой на анонимные источники политолог сообщил, что в России есть порядка одной тысячи шестисот подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных, по его словам, оценивается в 130-180 тысяч. По официальным данным, зарегистрировано 253 случая заражения, при этом непосредственно от коронавируса не умер ни один.
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